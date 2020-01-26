Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe ertelemesinin ardından bordo-mavili takım, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde antrenman yaptı.

26 Ocak 2020, Pazar 14:24 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonunun, Elazığ ile Malatya’da can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig’in 19. haftasında yarın Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe ertelemesinin ardından bordo-mavili takım, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde antrenman yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZON (AA)


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