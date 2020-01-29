Trabzonspor - Fenerbahçe maçı biletleri tükendi

Trabzonspor’da Fenerbahçe çılgınlığı yaşanıyor... Sadece takım değil, camia ve taraftarlar da cumartesi gününü sabırsızlıkla bekliyor. Akyazı Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri dün sabah satışa sunulurken, Trabzonlu futbolseverler adeta gişelere akın etti. İnternet satışına da inanılmaz bir ilgi gösterilirken, 3 bin 200 bilet sadece 3.5 dakika içinde tamamen tükendi. Pek çok taraftar bilet alamadan gişeden eli boş döndü.

2 bin bilet daha

33 bin kombine sahibinin bulunduğu Trabzonspor’da, misafir takım tribünü için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruldu. Son yıllarda olduğu gibi İl Güvenlik Kurulu’nun kararıyla Fenerbahçeli taraftarlar, yine deplasman maçına alınmayacak. Yönetim, 2 binin üzerindeki misafir tribün biletini de satmayı hedefliyor. Eğer TFF’den onay gelirse, 41 bin 461 kapasiteli Akyazı cumartesi günü full çekecek.

2.5 milyon gelir bekleniyor

Trabzonspor Yönetimi’nin, 3 bin 200 biletten geliri yaklaşık 1 milyon TL seviyesinde. Buna maç günü satılacak ürünler ve stat içi gelirler de eklenince kulübün kasasına Fenerbahçe maçından yaklaşık 2.5 milyon Lira girecek. TFF’den onay gelirse, 2 binin üzerindeki misafir takım tribününün biletleri de satılacak.