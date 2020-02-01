Trabzonspor – Fenerbahçe maç sonucu: 2-1 (FB – TS özet izle)

Süper Lig’in 20. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Trabzonspor, ilk dakika içinde geri düşmesine rağmen ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor’un golleri 15. dakikada Sörloth ve 32’de Filip Novak’tan gelirken Fenerbahçe’nin tek golü 45. saniyede Max Kruse’den gelmişti.

Bu sonuçla Trabzonspor, 1 maç eksiğiyle puanını 38 yaparak rakibinin 1 puan önüne geçti.

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4 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Maç başladı.

GOL | 45. saniyede Garry Rodrigues'in sağ kanattan taşıdığı top sonrası penaltı noktasına verdiği pasta Max Kruse, net bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Bu gol Fenerbahçe'nin bu sezon attığı en erken gol oldu.

SARI KART | Trabzonspor'da Badou Ndiaye, Garry Rodrigues'e yaptığı hareket sonrası 7. dakikada maçın ilk sarı kartını gördü.

GOL | 15. dakikada Trabzonspor'da Ekuban'ın sol kanattan içeri yaptığı ortada Alexander Sörloth, topu kontrol eder etmez yaptığı vuruş sonucunda takımına beraberliği getirdi: 1-1.

27. dakikada Trabzonspor'da Sörloth, sağ kanattan topu taşıyarak içeri tehlikeli bir orta yaptı. Yapılan ortaya Ekuban'ın kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

28. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Sarı, ceza sahası dışından şansını denerken top Altay'da kaldı.

31. dakikada sol kanatta savunma arkasına atılan topta Ekuban'ın vuruşu Jailson'a çarparak kornere gitti.

GOL | 32. dakikada Sosa'nın sol kanattan yaptığı ortada Gaston Campi, ceza sahası içinde topu kafayla altı pasa çevirirken altı pas içinde Novak'ın kafa vuruşu ile Trabzonspor, üstünlüğü yakaladı: 2-1.

35. dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sağ kanattan içeri çevirdiği topta Nabil Dirar'ın gelişine yaptığı vuruş, üstten auta gitti.

42. dakikada Trabzonspor'da Pereira'nın sağ çizgiden yaptığı ortada Sörloth'un altı pastaki kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

43. dakikada Fenerbahçe, bu kez çok tehlikeli geldi. Isla'nın savunma arkasına attığı topta Vedat Muriç'in altı pasın sağ çaprazından yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır, kornere yolladı.

45. dakikada Fenerbahçe, gole çok yaklaştı! Vedat Muriç'in pasında ceza sahası içi altı pasın sağ çaprazında Tolga Ciğerci, kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kaldı. Şut çekmekte geç kalan Tolga'nın vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğü ile sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Trabzonspor'da ikinci yarı öncesi Yusuf Sarı'nın yerine Guilherme oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

SARI KART | 48. dakikada Trabzonspor'da Sörloth, ceza sahası içinde topa vurmak isterken Isla'ya yaptığı sert müdahale sonucunda sarı kart gördü.

52. dakikada Joao Pereira, sağ kanattan ceza sahasına girip Serdar'dan sıyrılsa da yaptığı vuruş, Jailson'a çarpıp kornere gitti.

54. dakikada sol kanattan Kruse'nin yaptığı ortaya ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 62. dakikada Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci oyundan çıkarken Emre Belözoğlu oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 63. dakikada Nabil Dirar'ın yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

SARI KART | 66. dakikada Fenerbahçe'de Mauricio Isla, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 67. dakikada Ekuban'ın yerine Sturridge oyuna giren isim oldu.

68. dakikada Rodrigues, ceza sahası dışından şansını denerken Uğurcan'dan seken top Muriç'e çarparak az farkla direğin dibinden dışarı gitti.

SARI KART | 72. dakikada Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Sosa'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

73. dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

74. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortada Vedat Muriç, penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunu yaparken top Uğurcan'ın ellerinde kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 76. dakikada Fenerbahçe'de oyundan çıkan Rodrigues'in yerine Ferdi Kadıoğlu girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Trabzonspor'da 83. dakikada Badou Ndiaye oyundan çıkarken Doğan Erdoğan oyuna dahil oldu.

SARI KART | 84. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Novak'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 84. dakikada Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

SARI KART | Trabzonspor'da Sosa, itirazları sonucunda 86. dakikada sarı kart gördü.

89. dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda Altay kaleye giden meşin yuvarlağı kontrol etti.

90. dakikada Emre'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Max Kruse, altı pasın sol çaprazından vuruşunu yaparken Uğurcan, kritik bir kurtarışa daha imza attı.

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

SARI KART | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, hakeme yönelik itirazları nedeniyle 90+6. dakikada sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

KIRMIZI KART | 90+7. dakikada Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Trabzonspor, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık x, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Pereira xx, Hüseyin xxx, Campi xxx, Novak xxx, Mikel xx, Sosa xx, Yusuf x (Dk. 46 Guilherme xx), Ndiaye xx (Dk. 82 Doğan x), Ekuban x (Dk. 67 Sturridge x), Sörloth xxx

FENERBAHÇE: Altay xx - Isla xx, Serdar xx, Jailson xx, Dirar x (Dk. 62 Deniz x), Gustavo xx, Ozan xx, Rodrigues x (Dk. 76 Ferdi x), Kruse xxx, Tolga x (Dk. 62 Emre x), Muriç xx

GOLLER: Dk. 16 Sörloth, Dk. 32 Novak (Trabzonspor) - Dk. 1 Kruse (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Gustavo (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Ndiaye, Sörloth, Sosa (Trabzonspor) - Isla, Ferdi, Emre, Gustavo (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Kasımpaşa maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakame'nin yerine ise 11'de Yusuf'a görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra kaleci Arda, yeni transferler Manuel Da Costa, Manoel Messias ve cezalı Nwakaeme kadroda yer almadı.

STURRIDGE DÖNDÜ

Trabzonspor'un 10 Ocak’ta Antalya kampında Partizani Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan Daniel Sturridge, 22 gün sonra Fenerbahçe maçıyla birlikte takıma geri döndü. Hafta içi takımla birlikte çalışmalara katılan İngiliz futbolcu, karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunda yer aldı.

BİLAL VE GUILHERME KADRODA

Trabzonspor’da devre arası transfer döneminde kadroya katılan Bilal Başacıkoğlu’nun yanı sıra transferin son gününde BtcTürk Yeni Malatyaspor’dan takıma dahil olan Guilherme, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer aldı. Bu oyunculardan özellikle dün takıma dahil olan Guilherme’nin teknik ekibe ‘Hazırım, oynamak istiyorum’ dediği ve bunun üzerine teknik direktör Hüseyin Çimşir tarafından 20 kişilik maç kadrosuna alındığı öğrenildi.

U17 VE U19 MAÇLARINDA TRABZONSPOR GALİP

Bu arada Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin U17 ve U19 kategorilerinde bugün oynanan iki karşılaşmadan da Trabzonspor galip ayrıldı. Bordo mavililer, Fenerbahçe'yi U17 kategorisinde 2-0, U19 kategorisinde ise 3-2 mağlup etti.

YUSUF YAZICI'YA PLAKET VERİLDİ

Trabzonspor'dan sezon başında Fransa'nın Lille ekibine transfer olan ve Lille'de yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinde memleketi Trabzon'a dönen Yusuf Yazıcı'ya Fenerbahçe karşılaşması öncesi başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından kulübe verdiği hizmet ve emeklerinden dolayı plaket ile forma verildi. Yusuf Yazıcı, daha sonra taraftarların isteği sonrası tribünlere giderek taraftarları alkışlarken, taraftarlar da önce Yusuf Yazıcı, daha sonra da Ahmet Ağaoğlu lehine tezahüratlarda bulundu.

ERSUN YANAL, KAZANAN KADROYU BOZMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ligin 19'uncu haftasında 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir müsabakasının 11'inde değişiklik yapmadı. Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde eksik oyuncu yer almadı.

FALETTE KADRODA

Öte yandan Fenerbahçe'de devre arası kadroya katılan ve lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette de ilk kez maç kadrosuna alındı. Falette, Trabzonspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.

ALİ KOÇ'A YOĞUN TEPKİ

Trabzonspor ile oynanacak olan maçı izlemek için Trabzon’a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a stadyuma girişi sırasında bordo mavili taraftarlar tarafından yoğun protestolar yapıldı. Ali Koç protestoların ardından bir süre bekledikten sonra aracından inerek stadyuma giriş yaptı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketen bordo mavililer, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı maçta misafir tribün bölümü de Trabzonsporlu taraftarlara açılırken, buranın da tamamen dolduğu görüldü. Bordo mavili taraftarlar, ayrıca karşılaşma öncesi transfer döneminin son gününde takıma katılan ve Fenerbahçe maçı kadrosuna alınan Guilherme’ye de yoğun ilgi gösterdi.



