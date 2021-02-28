Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının önemli ve tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Deniz Çoban, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun genel olarak oyuna hakim olduğunu belirtti ve Uğurlu'nun iki tane kritik hatası olduğunun altını çizdi.

Hakem hocamız, maçın uzatma dakikalarında Bakasetas'ın Fenerbahçe ceza sahası içerisinde kaldığı pozisyonda Yaşar Kemal Uğurlu'nun penaltı çalması gerektiğini belirtti.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Deniz Çoban'ın beIN Sports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

'Tartışmasız penaltı + sarı kart. VAR'a da kanıt var'

''Valencia-Bakasetas pozisyonunda Fenerbahçeli oyuncunun hamlesi rakibinin direkt yüzüne geliyor. Kollarını uzağa doğru açıyor. Bu benim açımdan tartışmasız penaltı + sarı kart. VAR'a da kanıt var. Devreye girmesi gerekiyordu. Bu tarz pozisyonlarda defalarca penaltı verildi. Bu pozisyonlar için standart oluştu artık. Neden verilmedi anlamadım.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır





'Sarı kart net doğru'

''Oyuna saygısı olmadığını düşünüyorum. Futbolda böyle bir müdahale yok. Ekuban'a verilen sarı kart net doğru.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

'Hakem tespit edebilmiş ve çalmış'

''Nwakaeme, Serdar'ın ayağının ucuna basıyor. Bu yüzden sarı kart gördü. Hakem tespit edebilmiş ve çalmış. Söyleyecek bir şey yok.''





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

'Faulü çaldı ama sarı kart göstermedi'

''Bu pozisyonlara alıştık. Faul ve beraberinde sarı kart. Yaşar Kemal Uğurlu pozisyona yakındı. Faulü çaldı ama sarı kart göstermedi.''





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

'Ekuban kırmızı kartla oyun dışında kalmalıydı'

''Ekuban'ın sarı kartı var ve burada oyun devam etti. Yaşar Kemal Uğurulu pozisyonu atladı. Faul çalması ve sarı kart göstermesi gerekiyordu. Ekuban kırmızı kartla oyun dışında kalmalıydı. Yukardan başlıyor, aşağıya doğru. Tartışmasız ve net bir sarı kart. Topa hamle yaparken de değil, top solda kalmış.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

'Yaptığı hamleye değil, koşu yoluna gittiği için kart verdi'

''Direkt rakibin koşu yoluna gidiyor. Yaptığı hamleye değil, koşu yoluna gittiği için Mert Hakan'a sarı kart gösterdi.''





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

'Gökhan'ın hedefinde top var'

''Temas etmiş olsa bile vurma, hareketini kısıtlama değil. Hakemin devam kararı doğru. Gökhan'ın hedefinde top var, bunu da başarıyor. Penaltı değil.''

İlgili Haberler Trabzonspor'da kayıplar İstanbul ekiplerine karşı





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır