Süper Lig'in 27. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Medical Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor Trabzonspor, sahasında kazanarak zirveye tırmanışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe ise Trabzonspor'u yenerek Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada kayıp yaşamak istemiyor.

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Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hugo, Edgar, Flavio, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Thiam

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu Stadyumu'nda oynanan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görevlendirildi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmada Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yardımcı hakemlik görevlerini üstleniyor. Dördüncü hakem olarak Ali Şansalan'ın görev aldığı maçta VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

VAR'da Cüneyt Çakır görev yaparken AVAR hakemleri olarak ise Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy açıklandı.

Fenerbahçe'de şok kadro dışı...

Bu akşam deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Fenerbahçe'de gözler hem teknik direktör Erol Bulut da hem de zorlu 90 dakikanın sonunda alınacak sonuca kilitlenmiş durumda... Göztepe mağlubiyeti sonrası şampiyonluk yolunda ciddi bir kayıp yaşayan Sarı- Lacivertliler'de Erol Bulut'un geleceğinin, bu maçla şekilleneceği konuşuluyor. Karadeniz'deki kapışmadan mağlubiyet çıkması halinde Bulut'un görevine son verileceğine hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Hatta beraberliğin bile tecrübeli hocaya faturasının ağır olacağı konuşuluyor.

Kimseyle konuşmadan ayrıldı

İşte böyle bir ortamda Akyazı'da sahne alacak Fenerbahçe'de özel program dahilinde çalışan Luiz Gustavo, henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ve Sadık Çiftpınar ile birlikte herhangi bir sorunu olmayan Caner Erkin de kadroya alınmadı! Caner, Göztepe maçının son anlarında oyundan çıkarken hocasına tepki göstermişti. Bulut bu olay üzerinden, 2 gün önceki idmanda Caner'i as kadroya almayarak ilk mesajı gönderdi. Dün de kadro dışı kaldığını öğrenen Milli futbolcu, kimseyle konuşmadan tesislerden ayrılıp, evinin yolunu tuttu. Kulüpten ise oyuncuya henüz direkt bir tebligat yapılmadığı belirtildi.

Uğurcan Çakır ve Caleb Ekuban tam konsantre

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla Başakşehir maçını kaçıran Uğurcan Çakır'ın durumu çok merak ediliyordu. Karantina süresini tamamlayan başarılı kalecinin testi de negatife dönünce dev mücadelede oynamasına engel bir durum kalmadı. 24 yaşındaki file bekçisi, 1 maçlık aranın ardından yeniden eldivenleri devralacak.

Son 5 maçtır fileleri sarsamayan Ekuban da Sarı-Lacivertliler'e karşı özel olarak hazırlandı. Fenerbahçe karşısında son 4 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Ganalı oyuncu bu akşam da skora etki ederek, Fırtına'ya galibiyeti getirmeyi hedefliyor.