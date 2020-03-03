Trabzonspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik yeni üyelere ve 1 Ocak 2020’den itibaren kuponu olmayanlara ilk 100 TL'lik iddaa oyununun 10 TL’si hediye!

Çaykur Rizespor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle farklı bir galibiyet elde eden Trabzonspor, Süper Lig'deki son 8 maçından 25 puan çıkartıp zirve inadını sürdürdü. Bordo mavililerde Daniel Sturridge ile yollar ayrıldı, John Obi Mikel cezalı. 184 günlük aranın ardından Rizespor maçıyla sahalara dönen Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yerini alacak. Sakatlıkları devam eden Majid Hosseini ile Yusuf Sarı'nın oynaması beklenmiyor, Joao Pereira ise maç saati netleşecek.

Antalyaspor deplasmanında 1 puanı son anda kurtaran Fenerbahçe ise Süper Lig'deki 3 puan hasretini 5 maça çıkardı. Sarı lacivertlilerde TD Ersun Yanal'ın istifa ettiği ama bu maçta takımın başında olacağı açıklandı. Tecrübeli teknik adam Trabzonspor mücadelesi sonrası takıma veda edecek. Sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu deplasman kafilesinde yer almadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 7 maçta Fenerbahçe galibiyeti bulunmuyor! (5 beraberlik)

- Trabzon'daki son 5 maçta ise denge söz konusu. (2 FB 2 - 2 TS - 1 beraberlik)

- Fenerbahçe'nin son 3 maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

- Trabzonspor'un ise son 4 maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.

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Üyelerin yaklaşık %47'si bordo mavililerin evinde, ilk maçta hata yapmacağını düşünüyor. %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL'IN YORUMU...

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Trabzonspor, işi zorlaşan Fenerbahçe ile kupada kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı ve Yanal'ın son kez bu maçta takımın başında olacağı açıklandı. Oyuncuları motive etmeye çalışacak olsa da Yanal'ın bu konuda çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Zaten takımdan ayrılacak olan bir teknik direktör için bana göre futbolcuların mevcut motivasyonlarında bile azalma olma ihtimali yüksek. Ayrıca bu maçın İstanbul'da rövanşı olması da işi rövanşa bırakma lüksünü doğuruyor. Trabzonspor ligin en iyi oynayan takımlarından biri. Turun ilk ayağında Trabzonspor'u bir adım önde görüyorum.



