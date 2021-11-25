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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

25 Kasım 2021, Perşembe 18:13 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana, tedavileri süren Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler katılmadı, Djaniny ise dinlendirildi.

Hamsik ve Koita, takımla çalışmaların ilk bölümünde yer aldı. Daha sonra bu oyuncuların salonda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA

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