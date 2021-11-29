Trabzonspor Fatih Ekinci'yi takibe aldı
Son dakika Trabzonspor transfer haberi...Trabzonspor, bir yandan devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da gelecek yılları düşünerek genç oyuncuları da bünyesine katmak için harekete geçti.
Bordo mavililer gelecek sezonlarda yabancı sayısının daha da düşecek olmasının yanı sıra döviz kurlarındaki artış nedeniyle gelecek vadeden genç Türk oyunculara yöneldi.
Fatih Ekinci gözlem altında
Bu doğrultuda teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Egemen Korkmaz'ın Fatih Karagümrük'ün 18 yaşındaki futbolcusu Fatih Ekinci'yi takibe aldığı öğrenildi.
Sağ bekte forma giyiyor
Korkmaz'ın Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan U19 takımları maçında sağ bek Fatih Ekinci'yi izlediği belirtildi. Egemen Korkmaz, genç futbolcu hakkında teknik direktör Abdullah Avcı'ya rapor hazırlayacak.
Fatih Ekinci, Karagümrük formasıyla bu sezon U19 Süper Lig 'inde 4 karşılaşmada 90'ar dakika forma giydi. (Ajansspor)