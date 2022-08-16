MENÜ

Trabzonspor, Faruk Can Genç'i Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı

Trabzonspor'un genç futbolcularından Faruk Can Genç, Spor Toto 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile sözleşme imzaladı.

16 Ağustos 2022, Salı 20:13 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor, Faruk Can Genç'i Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı

Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin transfer hareketliliği devam ediyor. Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü, Trabzonspor 'dan 2000 doğumlu sol bek Faruk Can Genç'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Faruk Can, geçtiğimiz sezon da Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymişti.

Ankara ekibinden yapılan transfer duyurusu şu şekilde:

"HOŞ GELDİN FARUK CAN GENÇ!

Ankara Keçiörengücümüz, Trabzonspor’dan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Faruk Can Genç ile 2022-2023 sezonu sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlamıştır."

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...