Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin transfer hareketliliği devam ediyor. Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü, Trabzonspor 'dan 2000 doğumlu sol bek Faruk Can Genç'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Faruk Can, geçtiğimiz sezon da Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymişti.

Ankara ekibinden yapılan transfer duyurusu şu şekilde:

"HOŞ GELDİN FARUK CAN GENÇ!

Ankara Keçiörengücümüz, Trabzonspor’dan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Faruk Can Genç ile 2022-2023 sezonu sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlamıştır."