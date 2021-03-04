Trabzonspor Espor kadrosuna yeni isimler takviye ediyor

Trabzonspor Espor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Ekip daha önce Alman Espor Ligi'nde OFR, Terror Squad 79, HSV HAJDUK gibi büyük takımlarda oynamış tecrübeli stoper Erhan Zor, Avrupa liginde Impact eSports oynayan ve mevkisinde kendini ispat etmiş olan Sezer Doğan, Fifanın FUT kısmında kendini ispat etmiş olan Tolga Özuylasi ile anlaşmıştı.

TS Espor, Beşiktaş Esports ve İstanbulspor'da oynamış ve mevkisinde kendini ispat etmiş olan Yusuf Enes Düz'ü renklerine bağladığını duyurdu.











