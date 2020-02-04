Trabzonspor – Erzurumspor maçı iddaa oranları

Ligde Fenerbahçe’yi mağlup edip morallenen ve sıralamada tırmanan Trabzanspor, hafta içi kupada Erzurumspor’u konuk ediyor. Çeyrek final ilk maçında evinde olmanın avantajını da kullanmak isteyen Trabzonspor, etkili oyunu ve taraftarıyla sahasında Erzurumspor için çok zorlu bir rakip. TFF 1.Lig’de ikinci sırada olan Erzurumspor hafta sonu Boluspor ile 1-1 berabere kalarak lider Hatayspor ile puan farkını kapatamadı. Son sıralarda olan Boluspor’u galibiyetle geçemeyen Erzurumspor tarafında moraller bozuk durumda. Trabzon ise Fenerbahçe’den aldığı 3 puanın moraliyle sahada olacak. Misli.com’da bu karşılaşma için açılan oranlara bakıldığında Trabzonspor’un favori olarak gösterildiği gözüküyor. Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçına, tek maç ve canlı iddaa seçenekleriyle bahis yapıp siz de kupa heyecanına ortak olabilirsiniz.

Bu istatistiklere dikkat!

• Aralarında oynadıkları son 4 mücadelede Trabzon 3 kez galip ayrılırken 1 maç da berabere sonuçlandı.

• Trabzonspor son 7 resmi maçında yalnızca 1 mağlubiyet aldı (6G)

• Erzurumspor’un ligde oynadığı son 4 maçının 3’ü 2,5 alt bitti.

Öne çıkan bahisler

Trabzonspor – Bşb Erzurumspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %37’si ev sahibi Bordo Mavililerin maçtan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor. Diğer öne çıkan bahislerde ise 2.5 gol üzeri ve karşılıklı gol bahisleri göze çarpıyor.

Misli.com Yazarı Yaşar Gülay’ın Karşılaşma Hakkındaki Tercihi

Trabzonspor önceki turda Süper Lig ekibi Denizlispor'u elerken rotasyona gitse de önemli isimler sahadaydı. Transferin son günü katılan Guilherme, Da Costa ve Messias bugün oynayabilir. Fenerbahçe maçında sonradan oyuna giren Sturridge de form kazanması için 11'de sahaya çıkması muhtemel isimlerden. Beşiktaş'ı iki maçta da 3-2 yenerek son 8 takım arasına kalan 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurum da önemli ölçüde yedek isimlere şans tanımıştı. Ancak onların da bulundukları lige göre kaliteli bir kadroları var. Üzerlerine gelen rakipleri cezalandırmakta ne kadar başarılı olduklarını gösterdiler. Fenerbahçe karşılaşmasında çok fazla pozisyon veren Trabzonspor savunmasında fırsatlar yakalacaklardır. İki ekibin de gol atmasını bekliyorum.



