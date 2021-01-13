Abdullah Avcı'nın talimatıyla kadrosunu en az iki orta saha ile güçlendirecek olan Bordo-Mavililer ilk takviyesini Berat Özdemir'le yapmıştı. Devre arası transferine hızlı giren Fırtına genç oyuncunun yanına daha tecrübeli, takıma liderlik edecek bir isim arıyordu. Bu doğrultuda ilk aday Arjantin'den Enzo Perez'di. Trabzonspor, 34 yaşındaki futbolcuyla yıllık 1.3 milyon Euro ve 250 bin Euro imza parası karşılığında anlaşmıştı. Ancak River Plate bu transfere taraftar baskısı nedeniyle pek sıcak bakmıyordu.

Perez'le ipler kopmadı

Arjantin ekibi bu nedenle Bordo-Mavililer'den bonservis talep etti. Karadeniz devi de 1 ay sonra 35 yaşına girecek olan Perez için bonservis ödemeyi kabul etmedi. Kulüpler görüşmeye devam ederken, gelişmeler sonrasında Trabzonspor'da ibre Franco Vazquez'e döndü. Sevilla ile olan sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu için görüşmeler hızlandırıldı.