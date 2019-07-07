Trabzonspor, Emircan transferini bitirdi!

Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor’da ortaya koyduğu 6 gol, 9 asistlilk performansla tüm dikkatleri üzerine çeken, Türkiye Kupası’nda takımın yarı finale çıkmasında başrol oynayan Emircan Altıntaş’ın adı son günlerde ciddi şekilde Trabzonspor’la anılıyordu. 24 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Ünal Karaman’ın son derece istekli olduğu konuşuluyordu. Birçok Süper Lig ekibini de peşine takan Emircan için Bordo-Mavililer operasyona başlıyor. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan ve her fırsatta Karadeniz ekibinde forma giymek istediğini açıklayan başarılı hücum oyuncusunun kulübüyle bu hafta içerisinde görüşmeler başlayacak.

Oyuncu desteği sözü

Ümraniyespor, daha önce 1. Lig’den de teklifler alan Emircan için kapıları kapatmıştı. Ancak Fırtına’nın bu transferde ısrarcı davranıp kiralık oyuncu konusunda da Ümraniyespor’a destek vererek işi bitirmeyi hedeflediği bildirildi.