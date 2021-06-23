Trabzonspor 'da geçen sezon 10 gol, 5 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çeken Caleb Ekuban'ın talibi çok... Özellikle İtalya'dan Fiorentina, Torino ve Sampdoria'nın istediği Ganalı hücum oyuncusu için Fransız ekibi St.Etienne de devrede. Yönetimin ilk planı 27 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmak olsa da tecrübeli oyuncu, sevgilisi İtalya'da yaşadığı için Çizme'den gelen tekliflere sıcak bakıyor. 1.2'yegelmişti Bordo-Mavililer de bu durum nedeniyle gelecek olan tüm resmi teklifleri değerlendirmeye alacak. Ekuban için minimum 6 milyon Euro fiyat biçen Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, bu önerinin gelmesi durumunda başarılı oyuncunun ayrılığına izin verecek. Hatırlanacağı üzere yıldız oyuncu, 1.2 milyon Euro bonservisle Leeds United'dan transfer edilmişti.