Trabzonspor’da ve ardından da Gana Milli Takımı’nda harikalar yaratan, birçok izleme ekibinin listesine katılan Ekuban için Bordo-Mavililer düğmeye basıyor.

Takıma yapılacak olan ödemelerin ardından en kısa zamanda başarılı hücum oyuncusuyla masaya oturulacak.

Ekuban’ın Trabzonspor’da kalma isteği bu noktada Karadeniz ekibinin elini güçlendiren noktaların başında geliyor. Ancak elbetteki yeterli değil. Çünkü Karadeniz temsilcisinin mutlaka 31 Mayıs’a kadar Leeds United ile arasındaki protokol gereği bonservisi de alması gerekiyor.

Hem oyuncunun kafasının rahat olması hem de transfer söylentilerinin uzamaması için Trabzonspor Yönetimi’nin elini çabuk tutacağı ve Mayıs sonunu bile beklemeden imzayı atacağı gelen haberler arasında