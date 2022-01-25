Süper Lig'in açık ara lideri olan Trabzonspor sezon başında olduğu gibi devre arasının da transfer şampiyonu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bordo-Mavililer; Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Enis Destan'a resmi imzaları attırırken, Bursaspor 'un da genç yıldızları; Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i renklerine bağlamaya çok yakın...

Her geçen sezon daha da katılaşacak olan yabancı sınırı nedeniyle yerli ve genç futbolculara ağırlık veren Fırtına, Danimarka ekibi Midtjylland'dan Doğuhan Aral Şimşir'i de listesine almıştı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu için uzun süredir Midtjylland'la görüşen Karadeniz temsilcisi transferde sona yaklaştı. İki kulüp arasında son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı belirtildi.

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