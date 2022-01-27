Trabzonspor, Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

Fırtına’nın ara transfer dönemindeki 5. gençlik hamlesi; Doğuhan Aral Şimşir olacak...Uzun süredir Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi tarafından takip edilen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde artık son aşamaya gelindi. Midtjylland ile aylardır görüşme halinde olan Bordo-Mavili yönetim, uzlaşma zeminini hazırladı. Buna göre; Danimarka ekibine bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro civarı bir rakam verilecek ve bu miktar taksitler halinde ödenecek. Daha önce sözleşmeye, gecikme halinde ciddi faiz maddeleri koydurmak isteyen Midtjylland tarafının, bu talebinde geri adım attığı öğrenildi.

A Milli Takımı seçecek

Esas mevkisi sağ ve sol kanat olan Aral, forvette de görev yapabiliyor. 19 yaşındaki futbolcu, Milli Takım tercihini de Türkiye’den yana kullanacağı için yerli statüsünde forma giyecek. Son detaylar çözüldükten sonra Trabzonspor’un bu transferi resmen duyurması bekleniyor. Zaman zaman Midtjylland’ın A takımında da kadroya giren Aral, bu sezon toplamda çıktığı 13 resmi maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 asist yaptı.

U19 maçında hayran bırakmıştı

Doğuhan Aral Şimşir, bu sezon UEFA Gençlik Ligi’nde Midtjylland ile Trabzonspor’un U19 takımlarının karşılaştığı her iki maçta da 90 dakika görev yapmıştı. Danimarka kulübü 5-2 ve 5-0’lık skorlarla Bordo-Mavililer’i elerken; özellikle 2 Kasım’da Trabzon’da oynanan maçta Aral performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Hızı, top tekniği, güçlü fiziği ve attığı çalımlarla fark yaratan gurbetçi oyuncu karşılaşmaya damga vurmuştu.