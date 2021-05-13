Trabzonspor'un hücumcuları transferin gözdesi. Abdullah Avcı geldikten sonra formu yükselen Jorge Dijaniny'yi deneyimli teknik adam kadroda tutmak istiyor. Ancak Yeşil Burun Adalı forvetin talipleri de artıyor. Arap basınındaki haberlere göre Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Dijaniny'ye talip oldu. Bordo-Mavililer'in 9 gol 1 sasitle oynayan 30 yaşındaki forvetin bonservisi için 8 milyon Euro istediği ve bu rakamın altındaki teklifleri reddedeceği belirtildi.

Ekuban'ın talibi çok

Fiorentina.it’in haberinde ise Ekuban'ı isteyen Fiorentina'nın 31 Mart'ta Ganalı oyuncunun menaceri Graziano Battistini ile görüştüğü vurgulandı. Haberde bu sezon 10 gol, 4 asisti bulunan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un 10 milyon Euro talep ettiği kaydedildi. Haberde İtalyan pasaportu da bulunan Ekuban’la Sampdoria e St.Etienne dışında İskoç takımlarının da devrede olduğu bildirildi.