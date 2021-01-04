Trabzonspor, deplasmanda seri bozmaya devam ediyor

Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde özellikle dış saha performansıyla fark yaratıyor...Tecrübeli hoca ile çıktığı 4.deplasmanda 3.galibiyetine uzanan Fırtına, sadece Kayseri’ye takıldı. 4 maçta 10 puanı hanesine yazdıran Karadeniz ekibi, üstelik çok güçlü rakiplerini devirerek bunu başardı. 14. haftada Hatay’ı Vitor Hugo’nun tek golüyle yıkan Trabzonspor, Güney ekibine evindeki ilk yenilgisini yaşatmıştı. Hatayspor, sahasında sadece Trabzon’a yenilirken, diğer 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Karagümrük de dün Bordo-Mavililer’in karşısına namağlup olarak çıktı.

İstanbul büyüsü bitti!

Ev sahibi olduğu 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberliği bulunan İstanbul ekibinin iç sahadaki serisini Fırtına bitirdi. Aynı zamanda Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir İstanbul takımını yendi. Fırtına, derbilerde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Kasımpaşa ve Başakşehir’e de mağlup olmuştu.