Trabzonspor, deplasmanda daha iyi

Geride bıraktığımız sezon iç sahada ligin en başarılı ekiplerinden biri olan Trabzonspor, bu sezon aynı grafiği çizemedi.

Bordo-Mavili ekip, Akyazı’da binlerce taraftarının desteğine rağmen 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Taraftarı önündeki maçlarda tam 10 puan kaybeden Fırtına, deplasmanda daha az puan bıraktı.

Karadeniz ekibi, dış sahadaki 7 sınavda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 9 puan kaybetti.

Trabzonspor, geçen yıl sezon genelinde evinde oynadığı maçlarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 13 puan kaybetmişti.