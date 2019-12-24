Trabzonspor, deplasmanda bambaşka!

Son dönemde iç sahada istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, deplasmanda ise bambaşka! Son 3 maçını kazanan Bordo-Mavililer, dış sahada averaj farkıyla en çok puan toplayan takım konumunda.

24 Aralık 2019, Salı 06:01
- A +
Trabzonspor, deplasmanda bambaşka!

Karadeniz ekibi, iç sahada oynadığı son maçlarda bir türlü istediği sonuçları alamadı. 1 Aralık’ta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fırtına, geçtiğimiz hafta ise evinde Denizlispor’a 2-1 yenildi. Bu iki maçta da Karadeniz ekibinin öne geçen taraf olup puanları kaybetmesi Bordo-Mavili camiayı oldukça üzmüştü. Ancak Ünal Karaman’ın öğrencileri, son dönemde deplasmanda öyle bir performans sergiledi ki hem teknik heyetin hem de taraftarın yüzünü güldürmeye yetti.

Sadece 1 gol yedi!

Trabzonspor, 23 Kasım’da Ankaragücü’nü 3-0, 8 Aralık’ta ise Antalyaspor’u 3-1 ile geçti. Karadeniz ekibi, son olarak da dün Konyaspor’u 1-0 devirdi. Fırtına, bu maçlarda ise 7 gol atıp sadece 1 gol yedi. Bu sonuçların ardından Bordo-Mavililer, dış sahada şu ana kadar averaj farkıyla Başakşehir’in önünde en çok puan toplayan takım olmayı başardı.

Bu haberi de okudular(ÖZET) Trabzonspor, Konya’dan zaferle döndü!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...