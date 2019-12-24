Trabzonspor, deplasmanda bambaşka!

Karadeniz ekibi, iç sahada oynadığı son maçlarda bir türlü istediği sonuçları alamadı. 1 Aralık’ta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fırtına, geçtiğimiz hafta ise evinde Denizlispor’a 2-1 yenildi. Bu iki maçta da Karadeniz ekibinin öne geçen taraf olup puanları kaybetmesi Bordo-Mavili camiayı oldukça üzmüştü. Ancak Ünal Karaman’ın öğrencileri, son dönemde deplasmanda öyle bir performans sergiledi ki hem teknik heyetin hem de taraftarın yüzünü güldürmeye yetti.

Sadece 1 gol yedi!

Trabzonspor, 23 Kasım’da Ankaragücü’nü 3-0, 8 Aralık’ta ise Antalyaspor’u 3-1 ile geçti. Karadeniz ekibi, son olarak da dün Konyaspor’u 1-0 devirdi. Fırtına, bu maçlarda ise 7 gol atıp sadece 1 gol yedi. Bu sonuçların ardından Bordo-Mavililer, dış sahada şu ana kadar averaj farkıyla Başakşehir’in önünde en çok puan toplayan takım olmayı başardı.

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