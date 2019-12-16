Süper Lig’de 15. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzon’a konuk oluyoruz. Avrupa Ligi’nde aldığı yenilgi sırasında önemli oyuncularını da dinlendiren Trabzonspor, lige daha fazla odaklanarak sıralamada yükselme peşinde. 10. Sırada bulunan Denizlispor geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekibi Başakşehir’den puan almayı başardı. Trabzon karşısında da deplasmanda zorlu bir sınav onları bekliyor. Siz de bu mücadeleye Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis seçeneklerinden biriyle bahis oynayıp bu heyecana ortak olabilirsiniz.

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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Trabzonspor son 4 maçında 10 puan topladı.

• Denizlispor, Trabzonspor ile oynadığı son 5 maçın sadece birini kazandı.

• Denizlispor bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım (2).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan bahis yapan üyelerin %65’lik kısmı ev sahibi Trabzonspor’un maçı kazanacağını düşünüyor.

Bu mücadele için bahis yapan üyelerin bir diğer kısmı da maçın Trabzonspor’un galibiyetiyle tamamlanıp hem de 2,5 üst biteceği tercihini kuponlarında bulunduruyorlar. (1 ve 2,5 ÜST).

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ NE DİYOR

Trabzonspor evinde coşkuyla oynuyor ama hala takım savunmasındaki sıkıntıları çözebilmiş değil. Denizlispor'un etkili kontra atak oyuncularını düşünürsek, bu maçta KGV olacaktır. Trabzonspor'un maçı kazanacağını, 2.5 gol üstü de olacağı fikrindeyim.



