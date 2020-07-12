Trabzonspor, Denizlispor karşısında zorlanıyor

Bordo-mavililer, bu sezon ligde son yenilgisini 9 sezon sonra karşılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1’lik sonuçla aldı. Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi. Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Çimşir’in tek yenilgisi Yukatel Denizlispor karşısında

Ligde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Yukatel Denizlispor’a mağlup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile kupada rakibine kaybetti. Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, sadece Yukatel Denizlispor’a Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda mağlup oldu. Denizli’de oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-0’lık bordo-mavili takımın mağlubiyeti ile sona erdi.

İlk maçta Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğü nedeniyle uzatmaya giden karşılaşmanın penaltı atışları sonucunda bordo-mavililer, rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. Trabzonspor, bu sezon finale yükseldiği kupada oynadığı 8 maçta da tek yenilgisini Ege temsilcisi karşısında aldı.

Denizlispor’un kadrosunda eski Trabzonsporlu isimler

Yukatel Denizlispor’un kadrosunda daha önce Trabzonspor’da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor.

Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti.

Rodallega, lig maçında 2-1’lik galibiyette takımının gollerini kaydetmişti.

AA