Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda ilk maçlar Trabzonspor – Denizlispor karşılaşmasıyla sona eriyor. Zorlu mücadelenin heyecanına canlı bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’dan ortak olacaksınız. Ayrıca tüm kaybeden kuponlarınıza %3’e varan iade sadece Misli.com’da…

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İkinci yarıya kupa galibiyetiyle moralli başlamak isteyen Trabzonspor devre arasında yoğun bir gündem yaşadı. Teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Bordo-mavililer eski futbolcusu Hüseyin Çimşir’i göreve getirdi. Transferde ise Onazi’nin sözleşmesini fesheden Karadeniz ekibi orta sahada açılan boşluğu Badou Ndiaye ile doldurdu. Lider Sivasspor’un 5 puan gerisinde ligin ikinci yarısına girecek Trabzonspor’un ilk 6 haftalık fikstürü de epey zor.

Denizlispor çok da başarılı bir ilk yarı geçirmese de devreye düşme hattının 8 puan uzağında rahat bir şekilde girdi. Kadrosunu Trabzonspor’dan ayrılan Onazi ile güçlendiren Yeşil-siyahlılar ilk maçta avantajlı bir skor alarak kupada yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Sturridge ve Novak’ın durumları şüpheli. Denizlispor’da ise Sackey ve Bergdich sakat Barrow ise cezalı durumda.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Trabzonspor’un Aralık’ta çıktığı 8 maçın 5’i 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Denizlispor’un son 5 maçının 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Trabzonspor’un ligdeki son 4 maçında ilk yarı gol oldu.

- Denizlispor’un son 7 maçı karşılıklı golle tamamlandı.

Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda ilk maçlar Trabzonspor – Denizlispor karşılaşmasıyla sona eriyor. Zorlu mücadelenin heyecanına canlı bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’dan ortak olacaksınız. Ayrıca tüm kaybeden kuponlarınıza %3’e varan iade sadece Misli.com’da…

İkinci yarıya kupa galibiyetiyle moralli başlamak isteyen Trabzonspor devre arasında yoğun bir gündem yaşadı. Teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Bordo-mavililer eski futbolcusu Hüseyin Çimşir’i göreve getirdi. Transferde ise Onazi’nin sözleşmesini fesheden Karadeniz ekibi orta sahada açılan boşluğu Badou Ndiaye ile doldurdu. Lider Sivasspor’un 5 puan gerisinde ligin ikinci yarısına girecek Trabzonspor’un ilk 6 haftalık fikstürü de epey zor.

Denizlispor çok da başarılı bir ilk yarı geçirmese de devreye düşme hattının 8 puan uzağında rahat bir şekilde girdi. Kadrosunu Trabzonspor’dan ayrılan Onazi ile güçlendiren Yeşil-siyahlılar ilk maçta avantajlı bir skor alarak kupada yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Sturridge ve Novak’ın durumları şüpheli. Denizlispor’da ise Sackey ve Bergdich sakat Barrow ise cezalı durumda.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Trabzonspor’un Aralık’ta çıktığı 8 maçın 5’i 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Denizlispor’un son 5 maçının 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Trabzonspor’un ligdeki son 4 maçında ilk yarı gol oldu.

- Denizlispor’un son 7 maçı karşılıklı golle tamamlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri %44 ile Trabzonspor’dan yana. Diğer öne çıkan bahislerde ise 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol seçenkleri öne çıkıyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ GOLLERDEN YANA

Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın ayrılması ile teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir ilk resmi maçına çıkacak. Elbette Çimşir için bu maç anlamlı ve önemli olacak. Trabzonspor ilk yarıda skor üretirken kalesini de gole kapatamadı. Denizlispor’un da hücumda etkili bir takım olduğunu düşünürsek karşılık gol var tercihine verilen oran değerli.