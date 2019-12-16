Trabzonspor coşkulu seyircisine güveniyor

Sezon başından bu yana her maçta takımlarını destekleyen Bordo-Mavili taraftarlar, bu akşam oynanacak Denizli karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmayacak. Çıktığı ilk andan itibaren mücadelenin biletlerine yoğun ilgi gösteren Trabzonsporlu futbolseverler, 41 bin kapasiteli Medical Park Stadyumu’nu tamamen doldurmayı hedefliyor.

Fırtına da seyirci desteğine oldukça güveniyor. Trabzonspor, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine zor anlar yaşatmış ve bu sezon Akyazı’da oynanan 7 maçta sadece Göztepe’ye kaybetmişti. Medical Park Stadyumu bu sezon neredeyse her maçta tıklım tıklım dolarken, Bordo- Mavili yönetim de satılan biletlerden ciddi gelir elde ediyor.