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Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

05 Temmuz 2019, Cuma 20:51
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Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah yapılan antrenmanda laktat testinden geçirilen bordo mavililerde, 18.00’de başlayan antrenmanda dayanıklılık esaslı çalışmalar yapıldı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure ile tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi yer almadı. Majid Hosseini ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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