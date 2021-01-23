Abdullah Avcı yönetiminde ligde form grafiğini yükselten Trabzonspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Şu ana kadar sadece Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan Fırtına, ofansif orta saha arayışlarını sürdürürken listenin en üst sıralarında Chiquinho yer alıyor. 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Benfica ile anlaşmaya varan Trabzonspor, Portekiz ekibinin hocası Jorge Jesus'a takıldı.

A BOLA'nın haberine göre; Jorge Jesus, pandemiden kaynaklı geniş kadroyu koruma isteğiyle transfere izin vermedi. Karadeniz ekibinin Benfica ile anlaşmaya vardığı şartlar da aktarıldı. Bu sezon sadece 11 resmi maçta görev alan Chiquinho'nun Trabzonspor'da yüksek bir ücret alacak olması ve daha fazla forma şansı bulacak olması nedeniyle bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Habere göre Trabzonspor, Jesus'tan onay çıksa Chiquinho'yu yarım sezonluğuna kiralayacak, sezon sonu da 7.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla genç futbolcunun bonservisini alabilecekti.

Temmuz 2019'da Moreirense'den Benfica'ya 5.25 milyon bonservis bedeliyle transfer edilen Chiquinho, Portekiz devinde çıktığı 49 resmi maçta 5 gol, 5 asistlik bir performans sergeldi.

Benfica ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Chiquinho'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.