Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig ’in 11. haftasında lider Trabzonspor , son sırada yer alan Çaykur Rizespor 'u sahasında ağırlayacak. Bordo-Mavili ekip maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 17.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda koordinasyon ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman geniş alan oyunları ile son buldu.

Bordo-Mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.





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