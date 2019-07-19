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Trabzonspor, Campi'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Campi'yi KAP'a bildirdi

19 Temmuz 2019, Cuma 17:16
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Trabzonspor, Campi'yi KAP'a bildirdi

TRABZON,(DHA) - Trabzonspor, Gaston Matias Campi'nin transferi konusunda Arjantin kulübü Estudiantes ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

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