TRABZON,(DHA) - Trabzonspor, Gaston Matias Campi'nin transferi konusunda Arjantin kulübü Estudiantes ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."