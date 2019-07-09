Transferde fırtına gibi esen Trabzonspor, bir bomba daha patlatıyor... Bordo-Mavili ekip, uzun süredir peşinde olduğu Gaston Campi’de mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, kıran kırana devam eden pazarlıklar sonucunda Arjantin ekibi Estudiantes ile her konuda anlaştı. Bonservis konusunda pürüzler yaşayan Trabzonspor yönetimi, Arjantin temsilcisi ile kiralama formülüyle el sıkıştı.

Satın alma opsiyonu var

Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da ekletti. Bordo-Mavililer, Campi’nin performansını beğenmesi halinde 31 Mayıs 2020’ye kadar 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilecek. Fırtına ile daha önceden anlaşan Campi’nin, bugün Trabzon’a geleceği ve en kısa zamanda resmi sözleşmeye de imza atacağı öğrenildi.

Gökmen Özcan