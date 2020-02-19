Trabzonspor 'büyük' oynuyor! İstanbul devlerini solladılar

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile çıktığı son 10 lig maçının sadece 1’ini kaybeden Trabzonspor, şampiyonluk yarışı veren 7 takımın birbirleriyle yaptığı maçlarda da en çok puan ortalaması tutturan takım... Büyük maçlarda hep büyük oynayan Bordo-Mavililer, cumartesi günü Vodafone Park’ta Beşiktaş’ı yine devirip, zirvede puan farkını açmak istiyor. Bordo-Mavili yönetim de bu maça özel prim vermeye hazırlanıyor.

19 Şubat 2020, Çarşamba 07:08 Son Güncelleme:
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Trabzonspor 'büyük' oynuyor! İstanbul devlerini solladılar

Fenerbahçe-Galatasaray, Sivas-Alanya karşılaşmalarının oynanacağı kritik haftada Trabzonspor da Beşiktaş’a konuk olacak. Fırtına’da yine tek hedef var; zafer. 1 maç eksiğine rağmen 44 puanla zirvede yer alan Bordo- Mavililer, kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre zirvede farkı iyice açabilir. Teknik direktör Hüseyin Çimşir bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. İstatistikler de zorlu 90 dakika öncesi Trabzonspor’u işaret ediyor.

İlk yarıda 4-1 yendiler

İstanbul’un büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 lig maçının sadece 1’ini kaybeden Karadeniz ekibi, 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Sezonun ilk yarısında Siyah-Beyazlı rakibine karşı 4-1’lik müthiş bir galibiyet alan Fırtına, Vodafone Park’ta da zafere uzanmayı amaçlıyor. Büyük maçlarda hep büyük oynayan Trabzonspor, şampiyonluk yarışı veren 7 takım arasındaki puan cetveline bakıldığında da zirvede.

Beşiktaş 6. sırada

Bu sezon ilk 7 takımın aralarında oynadığı maçlara bakıldığında Trabzonspor en fazla puan ortalamasını tutturan takım. 8 maça çıkıp, 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Fırtına, sadece 1 kez mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda 15 puan elde eden ve 1.87’lik ortalama yakalayan Fırtına’yı 1.66 ile Sivasspor takip ediyor. Beşiktaş ise 0.87’lik ortalama ile 6. sırada yer alıyor.

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