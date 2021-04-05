Trabzonspor büyük fırsatı kaçırdı

Fırtına’nın zirve yarışında üstünde yer alan takımlar üst üste puanlar yitirmesine rağmen Trabzonspor fırsatı değerlendiremedi. Çünkü Karadeniz ekibi de son 4 lig maçında tam 7 puan kaybetti. Bu periyotta sadece Ankaragücü’nü yenebilen Bordo-Mavililer, Alanyaspor’a yenildi; Erzurum ve Sivassqpor ile berabere kaldı. Abdullah Avcı’nın takımı, bu 7 puanı hanesine yazdırabilseydi şu anda 63 puanda olacak ve ligde ikinci sırada yer alacaktı. Galatasaray üst üste Hatay ve Çaykur Rizespor’a mağlup olurken, Fenerbahçe ise ligin son 4 maçında Antalya ve Beşiktaş’la berabere kaldı, Gençlerbirliği’ne yenildi.

5 günde 2 maç var

56 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor, bugün Denizlispor’la karşılaşacak Fenerbahçe’nin 3, Galatasaray’ın (61) ise 5 puan gerisinde bulunuyor. Önünde 9 lig karşılaşması kalan Bordo-Mavililer, 5 günde art arda oynayacağı Kayserispor ve Çaykur Rize mücadelelerini kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.