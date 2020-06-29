Trabzonspor böyle durdu

Korona virüs nedeniyle lige verilen araya 53 puanla lider giren Trabzonspor, 3 ay sonra yine müthiş bir dönüş yapmış, önce ligdeki Göztepe’yi yıkmış, sonra kupa yarı finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla dağıtmıştı. Ancak ne olduysa o karşılaşmadan sonra oldu. Bordo-Mavililer önce Alanyaspor’a son dakika golüyle takıldı, 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Son Ankaragücü maçında da yine 2 puan bırakıldı. Peki ne oldu da 27. haftaya kadar dolu dizgin gelen takım, son 2 maçta dağıldı?

Hücum planları çöktü

Bunun pek çok nedeni var ancak en önemli sebebi bitmeyen hakem hatalarının yanı sıra takımdaki yıldız isimlerin sakatlanması... Mikel ve Sturridge gittikten sonra zaten dar bir kadroyla mücadele eden Bordo-Mavililer’de, Alanya maçında Nwakaeme ve Sosa sahada yoktu. Buna rağmen çok da kötü oynamayan takım son saniye golüyle yenildi. Ankaragücü mücadelesinde ise kimsenin beklemediği bir futbol vardı. Nwakaeme’nin yanı sıra takımın hücumdaki kilit oyuncusu Ekuban da sakatlanınca, planlar aksadı.

10 kişi takıma karşı...

Sosa dönmesine rağmen Nwakaeme ve Ekuban’ın boşluğunu dolduramayan Trabzonspor’da, Hüseyin Çimşir’in stresli ruh hali de takıma yansıdı. Eksikler ve yetersiz kulübe nedeniyle hamle yapamayan genç hoca, biraz da tecrübesizliğinin sıkıntısını yaşıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu 1 aydır tesislerde takımla yatıp kalkıyor, ödemeler eksiksiz yapılıyor ancak iş oyuncularda bitiyor. 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında yaklaşık 15-16 dakika 1 kişi fazla oynayan Bordo-Mavili takım, oyunu rakip sahaya yıkamadı, beklenen pozisyonları yaratamadı.