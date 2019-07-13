Trabzonspor, Bony’de imza parasına takıldı

Transferde fırtına gibi esen Karadeniz devi forvet takviyesine yoğunlaştı. Obi Mikel transferi ile ses getiren Bordo-Mavililer, santrfor konusunda da dünyaca ünlü yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda bonservisi elinde olan Wilfried Bony ile görüşen Trabzonspor, Fildişili golcü ile sıkı bir pazarlığa girdi. Transferin önündeki en büyük engel, 30 yaşındaki oyuncunun istediği imza parası. Son olarak Katar ekibi Al Arabi’de forma giyen Bony ile görüşmeler kıran kırana devam ediyor.