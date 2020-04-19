“Trabzonspor’da pişer, Galatasaray’a düşer” klişesi tek bir transferle tarih olabilir... O isim Mustafa Kapı. Cim Bom’un büyük umut bağladığı, 3 yıl yatılı olarak akademisinde yetiştirdiği 17 yaşındaki yıldız adayı, yuvadan kopmaya hazırlanıyor. Yönetimin yeni kontrat teklifini kabul etmeyen başarılı orta saha için Trabzonspor ciddi şekilde devrede. Bordo- Mavililer, bu transferi gerçekleştirirse tarihi bir rövanş alacak. Öyle ki 2010’lu yılların başından Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam gibi Trabzonspor’un önemli isimlerini bedelsiz olarak renklerine bağlayan Galatasaray, devamında Engin Baytar ve Burak Yılmaz’ı almıştı. O isimler, Galatasaray’ın üst üste yaşadığı şampiyonluklarda kilit rol oynadı. Cim Bom’un Trabzonspor sevdası, sonrasında Olcan Adın ve Cavanda transferleriyle devam etti.

İspanyollar da peşinde

Ancak bu kez Trabzonspor, Galatasaraylı Mustafa Kapı’nın peşinde. İspanyol kulüplerinin de ciddi şekilde ilgilendiği 2002 doğumlu yıldız adayı, sezon sonunda boşa çıkacak. Trabzonspor oyuncuyu ve menacerini ikna etmesi durumunda, Galatasaray’a sadece 360 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek.

Safa Can Konuksever