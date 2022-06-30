Süper Lig ’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor yeni dönemin startını verdi. Bordo-mavililer, hazırlık kampının 1. etabı için Slovenya’ya giderek 4-17 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını burada sürdürecek. İlk kampın sona ermesinin ardından 3 gün izin yapacak olan Fırtına, 20-29 Temmuz tarihleri arasında hazırlık kampının 2. etabını yapmak üzere Avusturya’ya gidecek. Yönetim ise Slovenya kampına yeni transferleri yetiştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EGEMEN KORKMAZ AYRILDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz ekipten ayrıldı. Sezonun bitiminde ayrılması gündeme gelen Korkmaz’ı takımda kalması için ikna etmeye çalışan Avcı’nın çabaları da yetersiz kaldı. Ailevi nedenlerle ayrılık kararı alan Korkmaz yapılan ilk idmana da katılmadı.

Korkmaz’ın ayrılığı üzerine Bakasetas, eski antrenörü için veda mesajı yayımladı. Korkmaz’a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda eden Yunan futbolcu, “Harika kişi, fantastik karakter. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

GOLCÜ ARAYIŞI

Trabzonspor’da golcü arayışı hız kesmeden devam ediyor. Koita ile yollarını ayırmak isteyen bordo-mavililer, Cornelius ve Djaniny’nin yer aldığı hücum hattını yetenekli bir isimle güçlendirmenin planlarını yapıyor.

GÜVEN YALÇIN İLE PAZARLIK HALİNDE

Karadeniz ekibinin, Beşiktaş ’la sözleşmesi biten Güven Yalçın’la pazarlık halinde olduğu belirlendi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın onay verdiği 23 yaşındaki futbolcunun menajeri vasıtasıyla Trabzonspor’la görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Bordo-mavililerin maddi konularda anlaşma sağlanması halinde serbest durumda bulunan Güven’e imza attıracağı ileri sürüldü. Güven’in Serie B ekibi Genoa’nın listesinde olduğu da iddia edildi.

Anlaşma yakın Karadeniz ekibi, Umut Bozok ve Haji Wright’la da pazarlıklara devam ediyor. Danimarka ekibi Sönderjyske ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Wright konusunda kulüplerin transferi bitirmeye yakın oldukları savunuldu. Aradaki son pürüzlerin giderilmesi halinde geçen sezon Antalyaspor forması giyen 24 yaşındaki ABD’li oyuncunun sözleşme imzalayacağı kaydedildi. (Milliyet)



