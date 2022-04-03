Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor , sahasında Beşiktaş 'ı konuk edecek. Zirvede en yakın takipçisi Fenerbahçe 'yle arasında 14 puan fark olan Trabzonspor, 8 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmiş durumda. Bordo mavililer, sahasında Beşiktaş maçını da kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan ancak istenilen sonuçları alamayınca yolları ayıran Beşiktaş, daha sonra Önder Karaveli ile şansını denemişti. Ancak Önder hoca ile de beklenen tabloyla karşılaşılmayınca, Valerien Ismael, siyah beyazlı takımın yeni teknik patronu olmuştu. Beşiktaş'ın başında ilk maçına çıkacak olan Ismael'in nasıl bir kadro kuracağı merak ediliyor.

Bu dev karşılaşma öncesinde Mehmet Demirkol, Cem Dizdar, Olcay Çakır ve Deniz Çoban'dan oluşan "Bizim Takım" iki takımın kadrosundaki kilit adamları masaya yatırdı.

İşte Bizim Takım'ın bu dev maç öncesindeki değerlendirmesi:

SORU (ZAFER BÜYÜKAVCI): Dev maçın kilit adamları size göre kim/kimler olur ve neden?

MEHMET DEMİRKOL

'Ghezzal, Can ve N'Koudou uyursa büyük sorun olur'

Nwakaeme, Visca ve Abdülkadir; Trabzonspor açısından en önemli oyuncular. Çünkü 3-4-3'te ortaya çıkabilecek sorunlar, tam da oynamayı sevdikleri yerde onlara imkânlar yaratabilir. Özellikle bir kanattan diğer kanada hızlı yön değiştirmelerde, Beşiktaş'ın büyük sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum.. Ve bunu değerlendirmek de bu usta isimler için çok zor olmayabilir.

Milli Takım'da bunu yaşadık

Beşiktaş açısından Ghezzal, Can ve N'Koudou'nun savunma katkıları çok önemli. Eğer savunma yönünde uyurlarsa, orta savunma 3'lüsü ve kanatların tüm dengesi bozulur ve kopmalar ortaya çıkar. Milli Takım'da bunu yaşadık ve sonu çok kötü oldu. Tabii Vida'nın sakatlığı sonrası son durumu da büyük soruna yol açabilir.

CEM DİZDAR

'Josep ve Atiba belirleyici, Ghezzal ile çözücü olabilir'

Trabzonspor açısından stoperlerden birinin kim olacağı kritik önemde. Dorukhan, Siopis, Berat üçlüsünden hangi ikilinin tercih edileceği de keza mühim. Çünkü öndeki dörtlünün işleyişi, bu iki oyuncunun performansına doğrudan bağlı...

Batshuayi de çok önemli...

Beşiktaş için ise varsayılan 'üçlü savunma'nın performansı belirleyici olacak. Eğer böyle oynarlarsa tekrar sayıları dörtlüye göre daha az olduğu için, oyun içindeki görünmez bağların nasıl kurulacağı benim açımdan merak konusu. Sahada aynı anda olacaklarını var saydığım Josef, Atiba performansı belirleyici; Ghezzal, Batshuayi ise 'çözücü' oyuncular olmaya aday...

OLCAY ÇAKIR

'Siopis'i ve oynaması halinde Hamsik'i merakla izleyeceğim'

Her iki takım için de kalecilere çok iş düşeceğini bilmem söylemeye gerek var mı? Ama öyle olacağı aşikâr durum...

Trabzonspor'da özellikle rakibin diziliş ve oluşabilecek muhtemel zaafları düşünüldüğünde, Visca karşılaşmaya damga vurabilir. Siopis ve oynarsa Hamsik, özlediği atmosfere kavuşmanın da motivasyonuyla kaldığı yerden devam edebilir.

Düğüm orta alanda çözülür

Beşiktaş takımında deneyimleriyle Josef ve Atiba başta olmak üzere Ghezzal karşılaşmada öne çıkan isimler olacaktır diye düşünüyorum.Saydığım oyunculardan, karşılıklı olarak ikişer isim orta alandan... Mücadelenin yoğun geçeceği yer orası olacak. Diğer iki isim de kenar oyuncuları..

DENİZ ÇOBAN

'Orta alandaki üstünlüğü, Siopis'in durumu belirler'

Uğurcan: Trabzonspor'un açık ara liderliğinde onun katkısı tartışılmaz. Bazı maçlarda kazanılan puanlara tek başına sahip oldu. Rakip takım, yeni teknik sorumluyla sahaya çıkacak olması nedeniyle daha dominant oynayacaktır. Dolayısıyla Uğurcan'a çok fazla iş düşmesi durumunda göstereceği performans gidişatı önemli ölçüde etkileyecektir.

Nwakaeme: Trabzonspor'un sol kanadını mükemmel kullanıyor. Hücum ve skor katkısı üst düzeyde. Onun olumlu bireysel performansı, Trabzonspor'un galibiyetine büyük katkı sunacaktır. Siopis: Orta sahada Trabzonspor oyun üstünlüğünü ve dengeyi, gününde bir Siopis sayesinde elde edebilecektir.

Beşiktaş'ın şansı Souza...

Valerien Ismael: İlk maçı olacağı için oyun anlayışı fazlasıyla merak ediliyor. Çok ağır antrenmanlar yaptırdığı söyleniyor. Takım sahaya hangi kadro ve oyun anlayışıyla çıkacak, takımı kenardan nasıl yönlendirecek, bilinmiyor. Onun ilk maç performansı maça etki edecektir.

Souza: Beşiktaş orta sahasının en büyük şansı olduğunu düşünüyorum. Tecrübesiyle ve oyunu iki yönlü oynamasıyla, Beşiktaş'ın orta saha üstünlüğünü eline almasında rol oynayacaktır.

Vida: Beşiktaş takımının istikrarlı ve uluslararası tecrübesi olan oyuncusu. Duran toplarda ileri çıkarak hücum katkısı da sunuyor.



