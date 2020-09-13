Tecrübeli sağ bek Joao Pereira, yeni transferlerden sol bek Marlon ve merkez orta saha Anders Trondsen'in sakatlık haberleriyle sarsılan Trabzonspor'a bir darbe de Alexander Sörloth'tan geldi! Norveçli golcü milli aradan sonra kente geri dönmedi ve bordo mavili ekip hakkında zabıt tutturdu... Savunmanın sağında Serkan Asan'ı, solunda ise Kamil Ahmet Çörekçi'yi izleyeceğiz. Sörloth'un yokluğunda hücum merkezinde Caleb Ekuban yer alacak. Sezon öncesi yaptığı son hazırlık maçında 4-3-3 düzeniyle takımı oynatan TD Eddie Newton, Sörloth olmadığı ve Ekuban'ı kanatta değil merkezde değerlendirmek zorunda kalacağı için 4-2-3-1'e dönüş yapabilir.

Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması sonrası sezonu PAOK ile Şampiyonlar Ligi eleme maçı oynayarak açan Beşiktaş, Yunanistan'daki yenilgi sonrası İstanbul'da özel bir turnuvaya katıldı. Sivasspor'a kaybedip Antalyaspor'u deviren siyah beyazlılar, hem turnuvada üçüncü oldu hem de Utku Yuvakuran'ın performansı TD Sergen Yalçın için "kaleci" transferini rafa kaldırttı. Trabzon yolculuğu öncesi yapılan son koronavirüs testinde pozitif bulguya rastlanan Sergen Yalçın ile birlikte, sakatlığı bulunan Georges-Kevin Nkoudou ve lisansı çıkartılmayan yeni transfer Francisco Montero kafilede yer almadı. Takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin olacak. Necip Uysal'ı sağ bekte, Ajdin Hasic'i sol açıkta görmeyi bekliyoruz. Orta üçlüde "Atiba, Oğuzhan & Mensah" izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 4 maçta Beşiktaş galibiyeti yok! (2 beraberlik - 2 Trabzonspor galibiyeti)

- İki takım arasındaki son 4 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.

- İki takımın Trabzon'da oynadığı son 7 maçta da Beşiktaş gol atmayı başardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor Kazanır" oldu! %42'lik kesim Alexander Sörloth'un eksikliğine rağmen bordo-mavili takımın kazanacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.