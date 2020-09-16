Trabzonspor - Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum: Hayal kırıklığı!
Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken açılış haftasına damga vuran mücadele Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması oldu. Haftanın olayı, haftanın hakemi, haftanın futbolcusu ve daha fazlası Erman Özgür'ün yorumlarıyla sizlerle buluşuyor. İşte Süper Lig'de haftanın 'EN'leri...
Fanatik Gazetesi yazarı Erman Özgür, bundan böyle her hafta çarşamba günü Süper Lig 'de "HAFTANIN EN İYİLERİNİ" sizler için değerlendirecek. Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmaları geride kalırken özellikle Trabzonspor 'un sınıfta kalan performansı ve Beşiktaş 'ın dar kadroyla yaptıkları yazarımız Erman Özgür'ün dikkatinden kaçmadı! Süper Lig'de Haftanın En'leri bu videoda!