Trabzonspor beraberliğe abone!

Trabzonspor, fırsatları kaçırmaya devam ediyor... Zirve yarışındaki rakiplerinin üst üste kayıplar yaşadığı son 1 aylık periyotta Trabzonspor da önemli puanlar yitirdi. Ankaragücü’nü yendikten sonra milli aranın ardından sırasıyla Sivas, Kayseri ve Rize ile berabere kalan Fırtına, dün galibiyete çok yaklaştı ama yine olmadı. Djaniny’nin müthiş golüyle 1-0’ı yakalayan, ikinci yarıda 2 net fırsattan faydalanamayan Karadeniz ekibi, uzatmalarda yıkıldı. Taç atışı sonrası kaptırılan topun devamında Boupendza penaltı kazandırırken, Diouf’un vuruşunu Uğurcan çıkardı. Ancak hakem atışı tekrarlattı ve bu kez Boupendza meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

8 puan yitirdiler

Son 4 lig maçında 8 puan yitiren Bordo- Mavililer, lider Beşiktaş’ın 12 puan gerisinde bulunuyor. 1 maç eksiği olan ikinci sıradaki Fenerbahçe ise Fırtına’nın 7 puan önünde. Karadeniz ekibi, çarşamba günü derbide Galatasaray’a konuk olacak. Bu kritik maçın sonucu, bir anlamda Trabzonspor’un üst sıralardaki kaderini netleştirecek.