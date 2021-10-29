Süper Lig'in 11.haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u sahasında konuk edecek olan Trabzonspor 'da Başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Pazar günü saat 13.00-15.00 arası Avrupa'da en büyük kulüplerin dahi sahip olamadığı bir futbol akademisini devreye sokuyoruz."

"Lideriz, iyi başladık, iyi gidiyoruz. Ama daha 10 maç oynandı. Önümüzde 3 mevsim var. Algılar üzerinden yürütülen bir savaş var. Şu anda sıcak mücadelenin içerisindeyiz sahada. Yavaş yavaş soğuk mücadele dışarıda kendini göstermeye başladı."









Taraftara mesaj

"Sadece teknik ekibimiz ve futbolcularımızın performansı şampiyonluğa yetmeyebilir. Camia desteğinden, taraftar desteğinden yoksun bir takımın bu başarıyı elde etmesi mümkün değil. Bu yüzden camiamızın desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var."

"Bu takımı canından daha fazla seven, canına kıyacak kadar seven ve canına kıyan taraftarlara şampiyonluk borcumuz var. Kısa süre içerisinde algı operasyonlarıyla karşılaşabiliriz. Bu algılara karşı tek vücut olup, sıkıntıları dışarı atmak gerekiyor. İnşallah şampiyonluğu Allah bize nasip eder."

'Biz şampiyon olacağız demiyoruz'

"Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesinin içerisinde çok ciddi şekilde yer alacaktır. Mücadelemizin adı şampiyonluk mücadelesidir. Biz şampiyon olacağız demiyoruz, bu saygısızlıktır. Trabzonspor felsefesinde rakibe saygısızlık yoktur. Oynanmadan kazanılan maç yok."

"Maç maç gideceğiz. Her maç bizim için çok önemli. Fenerbahçe maçı ne kadar önemliyse Rize maçı da o kadar önemli. İnşallah mayısın son günleri geldiği zaman çok farklı şeyleri konuşacağımız bir zaman olur."







