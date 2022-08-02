Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan kuruluş yıl dönümü mesajı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün kuruluş yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Kulüp sitesinden yayınlanan mesaj şu şekilde;

Değerli Trabzonsporlular,

Tam 55 yıl önce bugün, Trabzon şehrini spor tarihimizin altın sayfalarına taşıyacak bir olay oldu: Çok sevdiğimiz, gönül verdiğimiz Trabzonspor kuruldu.

2 Ağustos 1967… Bir Çarşamba günü, kentimizin Valisi, Belediye Başkanı ve amatör spor kulüplerimizin yöneticileri Trabzon’un tarihi vilayet binasında bir araya gelmişti. Şehrin amatör kulüpleri, şehrin ileri gelenlerinin çabaları sonucu nihayet, Bordo-Mavi renkler altında birleşerek güçlenmeye EVET dediler. Tek bir amaçları vardı: Çok köklü bir futbol mirasına sahip olan Trabzon şehrini profesyonel liglerde en iyi şekilde temsil edebilmek.

Trabzonspor, çok uzun uğraşlar sonucu kuruldu değerli Trabzonsporlular... Büyük inatlarla, özveriyle, esnafından yöneticisine şehrin güzide insanlarının bin bir emeği ile dünyaya geldi.

Biz, biricik kulübümüz için emeğin, mücadelenin ve inadın takımı derken her zaman geçmişe de atıfta bulunuyoruz.

Trabzonspor, kurulduktan yalnızca yedi yıl sonra İkinci Lig şampiyonu oldu. Birinci Lig’e çıktıktan iki sene sonra Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardı. Ve kısa sürede Karadeniz’in uzak bir köşesinde yer alan bu küçük şehrin ismini tüm dünyaya duyurdu.

8 lig şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı ve 5 Başbakanlık Kupası… Tüm görkemiyle müzemizde yer alan Kıbrıs Barış Kupamız da var elbette...

Şimdi geçmişinden güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor.

Karadeniz Fırtınası’nın 55. yılına girdiği bugün, hedeflerimize ulaşıyor olmanın gururunu yaşıyor; aynı zamanda, Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmaya devam ediyoruz. Örnek bir camia olarak bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak, hep söylediğim gibi yan yana durarak, yol almaya devam edeceğiz.

Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak duruşuyla, karakteriyle, tutkusuyla fark yaratan bu büyük camianın bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum.

Trabzonsporumuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice yıllarımız olsun diyor, Yönetim Kurulumuz adına siz taraftarlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu