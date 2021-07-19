Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, rahmeti, bereketi ve paylaşmayı yoğun şekilde hissettikleri bayramlardan birini daha karşılamanın mutluluğu içerisinde olduğunu vurguladı.

"Her bayramda olduğu gibi bu bayram da aşımızı, ekmeğimizi, soframızı en sıcak şekilde sevdiklerimize sunacak, saygı, hürmet ve hoşgörüyü gönlümüzde hissedeceğiz." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi şartlarının henüz son bulmaması nedeniyle maalesef bu bayramda da kulübümüzde bir araya gelemeyeceğiz. Belki bayram buluşmalarımızı bir yıl daha erteleyeceğiz ama yeni sezonda yuvamızda sizlerle vuslata ereceğiz. Sağlık Bakanlığının belirleyeceği şartlar doğrultusunda stadyumumuzu değerli taraftarlarımıza açmaya artık sayılı günler kaldı. Bu yüzden aşılarımızı yaptıralım, takımımızı desteklemekten geri kalmayalım. Değerli camiamız, sevginin, dayanışmanın pekiştiği, umutlarımızın canlandığı bir bayram geçirmeniz en büyük arzumdur. Vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

TRABZON (AA)