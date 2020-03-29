Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yeni bir yapılanmaya giden, ‘öze dönüş’ projesini hayata geçiren ve düşük maliyetli ancak faydalı isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, yeni sistemin meyvelerini toplamaya başladı. Sezon başında altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı’yı 17.5 milyon Euro artı Edgar Le karşılığında Fransız ekibi Lille’e satan ve ciddi bir gelir elde eden Fırtına, bu sezon da diğer yıldızları için adeta teklif yağmuruna tutuluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da sezon başından bu yana oyuncularına gelen 5 resmi teklifi açıkladı.

Oynamayana bile ilgi var!

İlk olarak altyapıdan yetiştirdikleri sağ bek Serkan Asan’a 1.5, sol bek Abdurrahim Dursun’a da 1 milyon Euro’luk teklifler olduğunu söyleyen Karadeniz devinin patronu, sonra da Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için de resmi tekliflerin geldiğini açıkladı. Başkan Ağaoğlu, Abdülkadir için 23, Uğurcan için de 20 milyon Euro’luk önerileri reddettiklerini belirtti.

Son isim Nwakaeme...

Fırtına’nın 1 numarası son olarak da Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme için Çin’den 6 milyon Euro öneri aldıklarını ancak teklifi kabul etmediklerini doğruladı. Ahmet Ağaoğlu böylece açıkladığı 5 resmi teklif ile tam 51.5 milyon Euro’yu (366 milyon TL) elinin tersi ile itti. Başkan Ağaoğlu, bu isimleri doğru zamanda, daha yüksek rakamlarla yurt dışına göndermeyi hedefliyor.

Şampiyonluk daha önemli

Hepsinden önemlisi Başkan Ağaoğlu, şampiyonluk yarışının verildiği bu sezonda takımın güç kaybetmesini istemedi. Bu nedenle Yusuf Yazıcı dahi ilk etapta satmak istemeyen yani parayı ikinci plana koyan Başkan, genç yıldızın ısrarla gideceğini söylemesi üzerine transfere izin vermişti.

Başkan’ın ağzından transfer teklifleri

2 Ocak 2020: Serkan Asan’a 1.5, Abdurrahim Dursun’a da 1 milyon Euro’luk teklif var. İstesek bugün satabiliriz.

21 Ocak 2020: Abdülkadir’e 23, Uğurcan Çakır’a da 20 milyon Euro’luk teklifler geldi. Bir kulübün değerleri bunlardır.

26 Mart 2020: Sezon başında menacerlerin, Nwakaeme’yi, Çin’e gönderme düşüncesi vardı. 6 milyon Euro’luk teklif aldık ancak kabul etmedik ve takımda kalmasını sağladık.

Atalay Özçelikli