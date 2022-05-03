Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün gece yaptığı açıklamayla şampiyonluk anısına stat önünde bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini belirtti. Yönetim olarak, şampiyonluğun kalıcı bir hatirası olması adına böyle bir karar aldıklarını belirten Ağaoğlu, kupa anıtını taraftarın desteğiyle inşa edeceklerini söyledi. Ağaoğlu, "Anıtta kendi isminin veya şirketinin isminin yer alması koşuluyla Trabzonsporumuza 1’er milyon lira verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz" dedi. Hedeflenen sayıya ulaşıldığında Bordo-Mavili Kulüp 1 milyar TL gelir elde etmiş olacak.

Sosyal medyadan duyurdu

Konuyla ilgili olarak kulübün Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu olarak, yıllar sonra gelen bu kutlu günün; sekizinci şampiyonluğumuzun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik. Sekizinci şampiyonluğumuzu simgeleyen bu kupa anıtını sizlerin desteğiyle inşa edeceğiz. Bizler bu şampiyonluk anıtının, sadece sembolik olarak değil, maddi olarak da Trabzonsporumuzu güçlendirmesini hedefliyoruz. Öyle ki kulübümüzün önümüzdeki yıllarda da sportif başarısını sürdürebilmesi için ekonomik olarak yeni imkanlar yaratmak zorundayız."

'Her bayram şölen havası'

"Bu amaçla siz Trabzonspor sevdalılarına sesleniyorum: Anıtta kendi isminin veya şirketinin isminin yer alması koşuluyla Trabzonsporumuza 1’er milyon lira verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz. Kulübüne daha fazla katkı sağlamak isteyen Bordo-Mavi sevdalıları anıtta birden fazla isim hakkı satın alabilirler. İnanıyorum ki Trabzonspor sevgisini bundan sonra her bayram, bir şölen havasında yaşayacağız. Sizlerle birlikte sekizinci kupayı anıtsal olarak yeniden inşa ederken, diğer kupalara giden finansal altyapıyı da sağlamlaştıracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyor, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.