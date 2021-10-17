Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sadece 1 maç kazandık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe karşısında alınan 3 puanın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Bir sonraki maçı kazanmadan bu galibiyetin pek bir anlamının olmayacağının altını çizen Ağaoğlu, aynı ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini söyledi. Başkan Ağaoğlu, "Biz sadece 1 maç kazandık, bir sonraki maçı kazandığınızda bu maç anlam ifade eder. Ligin 4'te 1'ini oynadık, önümüzde 4'te 3'ü var. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle, rakibe saygı göstererek oynayacağız" dedi.

'Şikayetçi olduğumuz pozisyonlarda...'

Takımın yaşadığı sevinç ve penaltı pozisyonunu da değerlendiren Ağaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "İlk defa bu sene, hocanın müsaadesiyle soyunma odasına indim. Oyuncularımızın mutluluğu vardı, tebrik ettik, teşekkür ettik. İnanılmaz bir sevinç vardı. Kırmızı kartta benim gördüğüm kadarıyla ayakla itme var, müdahale var. Penaltı VAR incelemesiyle verildi. Şikayetçi olduğumuz pozisyonlarda hakemlerin VAR'a çağrılmamasından şikayetçiydik hep."