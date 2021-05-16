Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu iki transferi resmen açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlerbirliği maçı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçti. Transferlerle ilgili açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, İtalya'da Parma forması giyen sol kanat Gervinho ile Roma'da görev yapan sağ kanat Bruno Peres'in, imzaya geleceğini söyledi. Ağaoğlu, "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı Gervinho ile Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer. Görüşmelerimizin devama ettiği 3 oyuncu daha var. 10 hün içerisinde onları neticelendiririz. Haziran ayı başında imzalarını atmış olurlar" dedi.

'Sörloth da gelebilir'

Önceki sezon Bordo-Mavili formayı giyen golcü Alexander Sörloth için de umutlu konuşan Ahmet Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sörloht’u altyapıdan biri olarak nitelendiriyorum. Satıp para kazandık. Gelen her forvetten Sörloth’un gösterdiği performansı beklerseniz fazla iyimser olur. Gelebilir de Sörloth."

'Gidecek oyuncu Uğurcan gibi...'

Başkan Ağaoğlu, ayrıca Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün geleceğiyle ilgili de, "Abdulkadir çok büyük talihsizlikler yaşadı. Her futbolcunun kaldırabileceği bir durum değil. Özellikle ameliyat sonrasında çok iyi çalıştı. Menacerler vasıtasıyla yoklamalar var. Kulüplerden resmi teklif gelmedi. Gidecek oyuncu gibi görünen Uğurcan Çakır var" diye konuştu.