Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katılan Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. “Eğer futbolda gerçek birrekabet istiyorsak, futbol endüstrisinin kalkınmasını istiyorsak futbolumuzu Avrupa’da farklı bir noktaya taşımak istiyorsak bizim öncelikle gözümüzü Anadolu kulüplerine çevirmemiz lazım” diyen Ağaoğlu, “Naklen yayından elde etmiş olduğumuz gelir dahil bütün gelirlerimiz seyirci hasılatı, ürün satışı bütün bunların hepsi yüzde 70-80 oranında azalmış durumda. Bu oranda sizin gelirlerinizin azaldığı bir yerde yapmış olduğumuz anlaşma veya yeniden yapılandırma veya FFP kurallarına uymanız mümkün değil. Pandemi döneminde bütün endüstrilerde vergi borçları 1-2 sene ertelendi, ertelenmeyen tek sektör futbol endüstrisi. TFF Başkanımızla birlikte Kulüpler Birliği olarak yaptığımız çalışmalardan hiçbir netice alamadık. O vergileri ödemeye devam ediyoruz. Her şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Şikayetimiz sistemden’

Naklen yayın ihalesiyle ilgili yurt dışından bir şirketle danışmanlık anlaşması imzaladıklarını söyleyen Ağaoğlu, “Genel bir paket değil, 7-8 pakete bölerek yapmayı hedefliyoruz. Farklı gelir kalemleri olacak. Şartlar ne olursa olsun, bugünkü bedelin üstüne çıkmalı ve döviz endeksli olmalı” dedi. Tartışılan MHK ve hakem konusuna değinen Başkan, “Bizim kişilerle alakalı bir şikayetimiz söz konusu değil. Baba-oğul, amca-yeğen hakem silsilesi, hakem eğitimlerinin yanlış olması ve gözlemci raporlarının tanzimi... Bizim bütün şikayetimiz sistemden” diye konuştu.