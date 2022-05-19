Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Ahmet Ağaoğlu ile yaptığımız röportajın ikinci bölümünde tecrübeli başkan Uğurcan Çakır'ın geleceği ile ilgili konuştu.

Uğurcan “Burada 3 kupayı da kazandım. İki tarafı da memnun eden teklif olursa Avrupa’ya gitmek istiyorum” dedi. Kaptan için belirlediğiniz rakam hâlâ 20 milyor Euro mu?

O kalibredeki bir oyuncunun karşılığını görmemiz lazım. Avrupa’da Uğurcan Çakır seviyesinde en fazla 4-5 kaleci var bence. Diyelim ki Çakır’ı gönderdik, yerini dolduracak bir kaleci almanız mümkün değil. Buradan dışarıya bir oyuncu 20 milyon Euro’ya gidiyorsa, aynı kalibredeki oyuncuyu Avrupa’dan 30’a 40’a alırsınız. Dolayısıyla hem kendisi hem kulübe gerçek değerinde bir rakam teklif edilirse, o zaman değerlendirmeye alınır. Bana sorarsanız, gönlüm Uğurcan’ı kadroda tutmaktan yana. Temel düşüncem, kadro yapımızı fazla bozmadan, takviyelerle daha güçlenerek devam etmek. Uğurcan’ın benim için yeri zaten çok başka. Geldiğimizde U21’deydi, 3. kaleci durumundaydı A takımda. Kısa süre sonra kaleyi kendisine teslim ettik, 4 senedir birlikte büyüdük. Bütün süreci beraber yaşadık. Kendi üzerine düşen sorumluluğun fazlasını omuzlarına alarak Trabzonspor ’un bu noktaya gelmesinde en önemli pay sahiplerinden birisi.

‘4 senedir hiç duymadım’

Peki Uğurcan giderse B planı var mı? Transfer dinamik süreç çünkü...

Her zaman B, C hatta Z’ye kadar plan vardır. Uğurcan asla illa ben gideceğim diyen bir oyuncu olmadı. “Bırakın beni gideyim” lafını asla Uğurcan’ın ağzından 4 senedir duymadım. O sadece bir kaleci değil, sadece takımın önemli bir ismi değil. Maksimum sorumluluk alan, hatta zaman zaman sıkıntılı süreçlerde beni hemen arayıp, “Başkanım iyisiniz değil mi, canınız sakın sıkılmasın. Aşılmayacak sorunlar değil” diyerek Başkanı’nı bile motive eden karakter. Çakır farklı bir figür.

‘Şampiyonluktan sonra Sörloth’la konuştuk’

Sörloth’la yakın ilişkiniz biliniyor. Şu günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ’la ciddi şekilde anılıyor. Trabzonspor’un devreye girme durumu olur mu veya Trabzonspor dışında Türkiye’de başka takım forması giyer mi sizce?

Sörloth’la alakalı Real Sociedad nasıl bir geri dönüş yaptı bilmiyorum. Bugünlerde satın alma opsiyonu süresi bitiyordu onların. Bir kere hoşuma giden şey; oyuncu geliyor hayatının futbolunu Trabzonspor’da oynuyor, sonrasında gidip hayatının parasını başka takımlarda kazanıyor. Sörloth’la alakalı öncelikli satın alma ya da kiralama hakkımız var. Diyelim ki A takımı Türkiye’de 2 milyon Euro verdi. Aynı miktarı Trabzonspor verirse Trabzonspor’da oynar. Burada oyuncunun da bizi istememesi pek olasılık dahilinde değil zaten. Şampiyonluktan sonra da aradı kutladı, konuştuk.

‘Sağa sola saldırmak çözüm değil!’

Trabzonspor, erken planlama ve kulüp organizasyonuyla bir kaç senedir Avrupa standartlarını yakalamaya başladı. Ancak futbolumuz hâlâ o seviyenin çok gerisinde. Nerede hata yapıyoruz?

Sportif ve ekonomik anlamda o seviyeyi yakalamanız lazım. En azından çalışmalısınız. Bu hedef büyütme falan değil. Aslında şu söyleniyor; burada bir bütçe var kardeşim. Bu para hazır sizi bekliyor. Burası da zorlu bir lig, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi. Kupa töreninde değinmeye çalıştım. Eksikleriniz olduğu yerde, hatalarınız olduğu yerde bu yanlışlarınızı düzeltmek için uğraş içine girmek yerine bu olumsuzlukların sebebi olarak farklı hedefleri gösterip, camianızı da konsolide etme düşüncesiyle dikkatleri başka noktaya çekip, kendinizi akladığınızı zannederseniz hayatınızın hatasını yaparsınız. Camianızı 1-2 hafta veya 1-2 ay oyalarsınız. Sağa sola saldırmak çözüm değil. Yok federasyon, yok MHK, yok hakemler, diğer kulüpler falan... Peki siz yapmanız gereken şeyi yapıyor musunuz!

Cornelius, Bakasetas, Djaniny, Abdülkadir, Ahmetcan... Bu isimlerin adı transferde geçiyor. Yıldızlarınıza teklif durumu nedir?

Ciddiye yakın tek teklif Ahmetcan için şu ana kadar. Yurt dışından geldi. Daha Avrupa’daki takımların planlamaları ne boyutta bilmiyorum. Zaman var elbette. Sanırım bu planlama konusunda onların da önündeyiz. Ama şunu söyleyeyim; biz kadroyu genel anlamda korumak istiyoruz.

‘En yüksek maaşı verdik’

Nwakaeme’nin sözleşmesi ne olacak? Sizce bu süreçte karşılıklı olarak samimi mi ilerlediniz?

Kendisine takımdaki en yüksek maaşı teklif ettik, cevabını bekliyoruz. Nwakaeme ile biz Eylül ayından beri konuşuruz. ‘Sezon sonunu görelim, şampiyonluk benim için her şeyden daha önemli’ dedi hep. Karşılıklı görüşmelerimiz oldu. Top artık onda.

‘Uğraşlarımız Avrupa için’

Şampiyonluk önemli hedefti, bundan sonrası için Ahmet Ağaoğlu’nun hedefi nedir?

En büyük hedef sürdürülebilir başarı. Her zaman şampiyonluk yarışında olan ve her sene üstüne giderek koyan bir Trabzonspor. O yüzden yükümüz ağır diyoruz. Avrupa’da başarı hem prestij hem de ekonomik anlamda çok değerli. Bugün Şampiyonlar Ligi’ne kalır da, bir maç kazandığınızda aldığınız para 2.5 milyon Euro. Süper Lig’de 3 puan 180 bin Euro. Hatta 150’ye kadar düşecek gibi. Dolayısıyla uğraşlarımız elbette Avrupa için.

"Sponsorluk beklentimiz arttı"

Forma göğüs sponsorluğu ve stat ismi hakkı anlaşmalarınız bu sezon itibarıyla bitiyor. Görüşmeler ne durumda, beklenti nedir?

Görüşmeler devam ediyor. Tabii ki şampiyon olmamız, Şampiyonlar Ligi ihtimalinin çok yüksek olması neticesinde ekonomik anlamda bu dar ve sığ piyasaya rağmen beklentilerimizi artırdı. Yurt içi ve yurt dışı teklifler var. En iyisini yapmaya çalışacağız.

‘Edgar’la bir görüşme yaptık’

Edgar kutlamalara katıldı, sahneye çıktı. Gelecek sezon kadroda görür müyüz?

Menajeriyle bir görüşme yaptık. Sağolsun kardeşim 2 sene içerisinde 7. menajer ile çıktı karşımıza. Sürekli değiştiriyor. Bir ön görüşme gerçekleştirdik. Performansına, sağlık durumuna bağlı olarak öyle bir durum var.

‘Yayın konusu acilen çözülmeli’

Haziran’da TFF seçimi var, yayın ihalesi çözülmedi. Yabancı kuralı 7 artı 4 kağıt üzerinde ama netlik yok. Önünüzü görebiliyor musunuz? Planlamayı erken yapan kulüp olarak sıkıntımız var mı?

Bizim açımızdan fazla bir sıkıntı yok. Ancak naklen yayından gelen para Anadolu kulüpleri için büyük sıkıntı. Çünkü bütçelerinin yüzde 80 ve 90’ı anlamına geliyor. Bir an önce hatta acilen seçime gitmeden mevcut federasyonun bunu neticelendirmesi lazım.

‘Kulüpler Birliği’nde başkanlığı bırakacağım’

Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam edecek misiniz?

Hayır. Ben geldiğim zaman, profesyonelliğe geçiş sürecine kadar göreve geldim demiştim. Ocak ayında bütün kulüplerin katılımıyla yaptığımız genişletilmiş toplantıda, profesyonel yapıya geçmenin şu an için uygun zaman dilimi olmadığı söylendi. Bana göre hiç öyle değil. Nedenini de anlayamadım. İstifa çok sevdiğim bir şey değildir. Normalde 6 Ocak’ta hadi bana eyvallah diyebilirdim. Lig sonu itibarıyla veya TFF seçiminin ardından bırakacağım.

‘O takım beni çok etkilemişti’

Bir Trabzonspor taraftarı olarak izlediğiniz, en keyif aldığınız kadro hangisiydi?

Herhalde 1973 senesiydi. Şubat ayıydı. Fenerbahçe ile kupa maçı oynadık, çeyrek finaldi. 2.Lig’deydik o zaman. Yine orada hakem kurbanı olmuştuk, öne geçip kaybetmiştik. O kadronun Fenerbahçe’ye karşı vermiş olduğu mücadele inanılmazdı. Sanırım kaptan da Faruk Özak’tı. O kadroda Şenol, Turgay, Necati vardı. Ve zaten o sene 1.Lig’e çıktık. Yağmurlu, çamur bir saha. Takım sahaya çıkarken arkadan çamur bulutu yükseldi. Öylesine hırslı, agresif kadroydu. Benim ilk zihnime oturan Trabzonspor kadrosu odur. Ufaktım ve inanılmaz etkilenmiştim.

Safa Can Konuksever