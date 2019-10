Trabzonspor - Basel maçı bein sports 1 canlı izle

UEFA Avrupa Ligi’nde 5 yıl sonra gruplara kalan ancak macerasına Getafe yenilgisi ile başlayan Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile kozlarını paylaşacak. Avrupa gruplarında uzun bir aradan sonra taraftarının önüne çıkacak Trabzonspor, güçlü rakibini mağlup ederek C Grubu’nda ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Peki, Trabzonspor - Basel maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Trabzonspor - Basel maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - Basel ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Hüseyin, Hosseini, Mikel, Doğan, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Erdal Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Zuffi, Bua, Stocker, Ademi

Basel müthiş başladı

Basel, grubun ilk maçında Rus ekibi Krasnodar’ı 5-0 gibi rahat bir skorla geçmiş ve Kupa 2’ye müthiş başlamıştı. Fırtına, Mavi-Kırmızılılar’ı devirerek hem Getafe mağlubiyetini telafi etmeyi hem de grupta yeniden iddialı konuma gelmeyi planlıyor. Son 8 maçını kaybetmeyen ve bu maçlarda 25 gol atıp, sadece 3 gol yiyen İsviçre ekibi de temsilcimiz karşısına 2’de 2 yapmak için sahaya çıkacak.

Karaman kazanan kadroyu bozmuyor

Bordo-Mavililer’de Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi, Yusuf Sarı ve İvanildo Fernandes’in sakatlıkları devam ederken, Ünal Karaman da kısıtlı kadro ile mücadele ediyor. Başarılı çalıştırıcı, Basel karşılaşmasında pazar günü 4-1 kazandıkları Beşiktaş mücadelesinin ilk 11’ini bozmayı düşünmüyor. Tecrübeli hoca, stoperde yine Campi’nin yerine Hüseyin’i, sağ kanatta ise Avdijaj’ın yerine Kamil Ahmet’i oynatmayı planlıyor.

En önemli koz Nwakaeme

Geride bıraktığımız sezon 11 gol, 10 asistle oynayan Anthony Nwakaeme, yeni sezona tutuk başlamıştı. Çıktığı 9 maçta sadece 1 asist yapan Nijeryalı futbolcu, en ihtiyaç duyulan karşılaşmada sahneye çıktı. Beşiktaş ile oynanan kritik maçta patlama yapan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol, 1 asiste imza atarak, 4-1’lik galibiyette büyük rol oynadı. Yıldız oyuncu, bu akşam oynanacak Basel karşılaşmasında da Fırtına’nın en önemli kozlarından biri olacak. Ünal Karaman’ın en güvendiği isimlerin başında gelen Nwakaeme, atacağı ya da attıracağı gollerle takımına galibiyeti getirmek istiyor

Sörloth bu kez boş geçmek istemiyor

Trabzonspor formasıyla ligde 3 gol atan ve krallık yarışında olan Alexander Sörloth, Avrupa Ligi elemelerinde de Sparta Prag karşılaşmalarında 2 gol kaydetmişti. Son oynanan Beşiktaş maçında da rakip fileleri şık bir golle sarsan ve moral bulan Norveçli oyuncu, Basel karşısında da ileri uçta gol arayacak. Avrupa arenasında AEK ve Getafe maçlarında suskun kalan Sörloth, bu kez Basel’i boş geçmek istemiyor.

Avrupa’da 131’inci randevu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında bugün sahasında İsviçre’nin Basel takımını ağırlayacak olan Trabzonspor, Avrupa Kupaları’ndaki 131’inci maçına çıkacak. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde geride kalan 130 maçta 50 galibiyet ve 47 mağlubiyet alırken, 33 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 169 kez havalandıran Trabzonspor, buna karşılık kalesinde ise 173 gol gördü.